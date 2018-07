Waarom vliegen vliegtuigen zo hoog? 28 juli 2018

Omdat een hoogte van 10 à 11 kilometer alleen maar voordelen heeft. Daar is de lucht dunner, waardoor het toestel minder luchtweerstand ervaart én dus minder brandstof verbruikt. Daarnaast zorgt de gemiddelde buitentemperatuur van zo'n 55 graden Celsius ónder nul voor een efficiëntere werking van de motoren. En, niet onbelangrijk voor het reiscomfort van de passagiers binnenin: in die zogeheten stratosfeer op 10 à 11 km hoogte is er véél minder turbulentie, waardoor een vlucht weinig 'hobbeltjes' onderweg zal tegenkomen. (StV)

