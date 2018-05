Waarom verkleuren rijpende vruchten? 12 mei 2018

Dat onrijpe groenten en fruit - met een paprika als bekend voorbeeld - groen kleuren, komt door de aanwezige chlorofyl in de cellen. Maar naarmate het rijpingsproces vordert, breekt de chlorofyl af en ruimt die plaats voor oranje carotenoïden en rode anthocyanen. Met hun antioxiderende effecten zorgen die stoffen ervoor dat de rijping net niet té snel overgaat in bederf en geven ze vruchten hun kenmerkende gele, oranje of rode kleur. Voor dieren is die aantrekkelijke kleur meteen ook het sein dat ze aan de maaltijd kunnen beginnen. (StV)

