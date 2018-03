Waarom valt Pasen altijd op een andere dag? 31 maart 2018

00u00 0

Dat we morgen op 1 april Pasen vieren, terwijl dat vorig jaar op 15 april gebeurde en volgend jaar pas op 21 april het geval zal zijn, heeft alles te maken met de stand van de maan. In 325 na Christus werd tijdens het Concilie van Nicea voorgoed vastgelegd dat Pasen altijd zou vallen op de eerste zondag ná de eerste volle maan ná de lente-equinox. Die lente-equinox is het tijdstip dat de zon loodrecht boven de evenaar staat, en dag en nacht ongeveer even lang uitvallen. Daarom kan Pasen alleen vallen tussen 22 maart en 25 april, maar dus wel elk jaar op een andere zondag. (StV)