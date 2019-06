Exclusief voor abonnees Waarom vallen we flauw 'in het westen'? 08 juni 2019

Wie flauwvalt, raakt altijd 'buiten westen'. Maar waarom nooit eens in het noorden, oosten of zuiden? "Omdat de zegswijze afkomstig is uit de zeevaart", weet men bij het Genootschap Onze Taal. "Bevreesd voor de verraderlijke zandbanken voor onze kust, kozen schippers, als er slecht weer op komst was, soms uit voorzorg een route ver ten westen van de normale koers. Overdreef men daarbij echter, dan raakte het schip 'buiten westen', of ver van de normale westelijke route." (StV)

