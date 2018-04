Waarom vaart een schip in knopen? 21 april 2018

00u00 0

Vreemd dat de snelheid op water nog altijd uitgedrukt wordt in 'knopen' en zelden in kilometer per uur. Verklaring? Vroeger maten zeilschepen hun snelheid door een houtblok (of 'log') in het water te gooien, waarna dat blok onbeweeglijk bleef en een touw liet afrollen terwijl de boot verder voer. Door achteraf te meten hoeveel touw precies was afgerold over een bepaalde tijd, kon de snelheid van het schip bepaald worden. Later werd het systeem nog wat makkelijker gemaakt door in het touw over elke 14,4018 meter een knoop te leggen, wat meteen de term verklaart. Vandaag is één knoop gelijk aan één zeemijl of 1.852 meter per uur. (StV)