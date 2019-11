Exclusief voor abonnees Waarom stinkt knoflook? Huh? 30 november 2019

Eigenlijk stinkt knoflook niet. Binnenin de teentjes zitten een geurloze zwavelstof en enzymen. Pas als je de teentjes knoflook in stukjes snijdt of in de knoflookpers samendrukt én de zwavelstof zich met de enzymen mengt, krijg je die weinig aangename typische knoflookgeur. Hoe meer cellen je kapotmaakt, hoe penetranter de geur ook zal worden. Daarom stinkt knoflook nog harder met een pers dan met een keukenmesje.

