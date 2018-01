Waarom onze columniste - met dochter van 12 - niet bang is van Boef Onze columniste NADINE VAN DER LINDEN Redactie

00u00 0 ANP Kippa

Habiba. Habiba. Mijn dochter van 12 hoort hem graag, die Boef. En als ze hem dit weekend weer eens draait, heb ik daar eigenlijk geen probleem mee. Net als velen kan ik me niet vinden in zijn songteksten, noch in zijn uitspraken van deze week. Maar ik ga me, naar mijn dochter toe, ook weer niet te druk maken over jongens met opgeschoren haar en lange kettingen. Want het zelfbeeld van meisjes wordt niet bepaald door rappers, denk ik graag. Wél door mensen die doorgaans heel slecht kunnen zingen. Wij. Hun ouders.

En die doen dat doorgaans niet slecht. Die weten beter. Met oneindig veel zijn ze, de moeders die hun meisjes op het hart drukken, terwijl ze staan twijfelen voor de spiegel: draag gewoon wat je zélf mooi vindt, schat. Vaders die hun dochter mee naar het voetbal nemen, vettige hotdog incluis. Gezinnen waar meisjes net zo goed prinses als kwajongen kunnen zijn. Er is doorgaans weinig oog voor, maar precies die kleine dingen hebben veel meer invloed op meisjes dan hun idolen met een grote mond. Daarom: hulde.

