Waarom nog Fahrenheit in de VS?

Als zowat het enige land ter wereld, tenzij je Belize of de Bahama's meetelt, wordt de temperatuur in de Verenigde Staten nog altijd in Fahrenheit weergegeven. Nochtans is dat systeem aanzienlijk complexer. Terwijl men bij Celsius logische, ronde nummers gebruikt - 0 graden als vriespunt, 100 graden als kookpunt -, ligt het vriespunt bij Fahrenheit op 32 graden en het kookpunt zelfs op 212 graden. Waarom maken de Amerikanen het zichzelf dan niet makkelijker? Uit luiheid.

