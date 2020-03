Exclusief voor abonnees Waarom moeten we zoveel mogelijk met bankkaart betalen? EXPERTS GEVEN ANTWOORD 17 maart 2020

"Uit vroegere studies weten we al dat, als je een kweek neemt van cash geld, daar toch soms gevaarlijke bacteriën op kunnen zitten", zegt infectioloog Steven Callens (UZ Gent). "Het is niet onmogelijk dat iemand die net aan zijn neus is gekomen met zijn hand een bevuild briefje overhandigt. De kans is heel klein, maar het is niet uitgesloten." Contactloos betalen voorkomt ook dat klant en verkoper fysiek contact hebben.

