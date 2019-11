Exclusief voor abonnees Waarom moeten mobiele apparaten in vliegtuigmodus? 09 november 2019

00u00 0

Je stapt het vliegtuig in, stopt je telefoon weg en ontdekt uren later dat je vergeten bent de vliegtuigstand in te schakelen. Heb je daarmee eigenhandig iedereen in het vliegtuig in levensgevaar gebracht?

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu