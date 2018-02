Waarom moet je dit huis kopen? Deze week: Rijwoning 24 februari 2018

"Dit huis is perfect voor wie een eigen zaak heeft en wil wonen en werken op dezelfde locatie. Door de ligging langs een baan met veel passage ben je zeker van heel wat visibiliteit. De garage is eenvoudig om te vormen tot werkruimte", vertelt eigenares Karina Imschoot, die het huis zelf af en toe gebruikt voor degustaties van de wijnen die ze verkoopt. "Voordien heb ik hier gedurende tien jaar met veel plezier gewoond. In 2005 is alles grondig gerenoveerd en vernieuwd voor een bedrag van bijna 240.000 euro en nog niet zo lang geleden heb ik de woning een nieuwe opfrisbeurt gegeven. Naast de ligging zijn voor mij de tuin, de twee badkamers met ligbad - waarvan een met jetstream - en de grote slaapkamers de grootste pluspunten. Op de zolder kun je heel wat spullen kwijt en er is ook nog een tuinberging."

