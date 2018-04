Waarom moet je dit huis kopen? 365 DAGEN TE KOOP | DEZE WEEK: VRIJSTAAND HUIS IN GENK 14 april 2018

00u00 0

"Het huis is een vierkant volume met een degelijke basis. De gevel langs buiten isoleren en afwerken met een pleisterlaag volstaat om de woning een hedendaagse, strakke look te geven. De indeling is eigenlijk modern, met een L-vormige woonkamer met grote ramen en een badkamer op de verdieping", vertelt makelaar Maarten Delbroek van Vestio. "De elektrische installatie is in orde en het dak is een paar jaar geleden vernieuwd. Het is geen hellend maar plat dak. Dat betekent dat de bovenverdieping een volwaardige etage is waar elke vierkante meter benutbaar is. Dat is met vier slaapkamers ook het geval. Naast de ondergrondse garage is de rest van het huis onderkelderd, dus aan opbergruimte geen gebrek. Nog een pluspunt is de locatie: op een mooi perceel tussen C-Mine en Genk, op wandelafstand van het centrum."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN