Waarom moet een fles wijn horizontaal? HUH? 02 november 2019

Iedereen in de wijnwereld geeft steevast hetzelfde advies: de beste positie om thuis een fles wijn te bewaren, is door ze horizontaal neer te leggen. Daarvoor weerklinkt ook steevast hetzelfde argument: "Op die manier blijft de wijn in contact met de kurk zodat die niet uitdroogt en krimpt en de wijn vervolgens niet oxideert." Maar daar durft men bij BBC Science Focus hardop aan te twijfelen: "Het beetje lucht dat nog in een fles wijn zit, heeft bijna 100% vochtigheidsgraad. Dus zolang de fles niet geopend wordt, zal die kurk altijd vochtig blijven." Ook als u die fles thuis rechtop bewaart. Volgens de BBC ontdekte het Australische Wine Research Institute al in 2005 dat de positie van de fles eigenlijk geen invloed heeft op de kwaliteit van de inhoud.

