Waarom Mexicaan nooit 'Man of the Match' zal worden Márquez verbonden aan drugskartel? 20 juni 2018

00u00 0

Cadeaus moet Rafael Márquez niet verwachten tijdens zijn vijfde WK-deelname. De FIFA had de Mexicaan zelfs liever niet in Rusland gezien. Bij heel wat grote sponsors van het WK staat de verdediger namelijk op een zwarte lijst. Volgens Amerikaanse overheidsdiensten zou Márquez banden hebben met een drugskartel in zijn thuisland en als stroman fungeren van een beruchte drugsbaas. Onder meer biermerk Budweiser, dat de 'Man of the Match'-trofee uitdeelt, weigert om met Marquez geassocieerd te worden. Gevolg: het dwong af dat de verdediger tijdens het WK geen enkele kans maakt op de prijs. Ook tv-zenders kregen de stille wenk om de Mexicaan na afloop van de wedstrijden niét te interviewen. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN