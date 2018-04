Waarom kraaien hanen ook 's nachts? 07 april 2018

00u00 0

Dat hanen alleen kraaien bij het ochtendgloren is een fabeltje, weet iedereen die in de buurt van zo'n beest woont. Zelden gaat een nacht voorbij of 'onze' haan zet in het pikkedonker om vier uur 's nachts zijn klep open, wat resulteert in een niet zo aangename 140 decibel. Dat een haan op elk moment van de dag én nacht kraait, is een reactie op licht of geluid. Of hij doet het als een andere haan eerst begonnen is. Voor ietwat haan is het een signaal dat die vijand zijn hennen probeert in te pikken, dus schreeuwt hij als agressieve tegenreactie de keel schor. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN