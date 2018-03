Waarom koper? 17 maart 2018

00u00 0

Zowat alle jenever- en ginstokerijen maken gebruik van koperen distilleerkolommen- en ketels. "Maar hoewel dat er mooi én ambachtelijk uitziet, heeft dat koper échter geen esthetische reden", verklapt meester-stoker Pedro Saez del Burgo. "Integendeel: koper is net heel duur, maar voor ons een smaaktechnische noodzaak. Binnen in de distilleerkolommen zal de koperoxide zich namelijk vanzelf binden met zwavelelementen. Zo komt die slechte én ongewenste zwavel niet in de alcoholdampen én de uiteindelijke jenever terecht. Zelfs in stokerijen waar ze wel met kolommen uit inox werken, zullen ze bij de distillatie altijd eerst een lading koperschilfers toevoegen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN