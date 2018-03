Waarom kon Kosovo wél twee keer slecht vlees onderscheppen? 20 maart 2018

Het Kosovaarse voedselagentschap tipte ons land tweemaal over vervallen vlees van Belgische slachthuizen. Veviba in september 2016 en Vanlommel afgelopen zomer. Toeval? Dat kan Michael Gore, bestuurder bij de Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV), moeilijk geloven. Gore vindt het opvallend dat de misstanden tweemaal in Kosovo werden ontdekt. "Het is eigenaardig, maar meer kan daar nu niet over gezegd worden. Het vraagt nader onderzoek." Voedselexperten delen zijn mening: het doet de wenkbrauwen fronsen, maar de schuld treft in eerste instantie Belgische slachthuizen, geen Kosovaarse bedrijven of instellingen. De export van vlees naar Kosovo is bescheiden. "Het land is geen lid van de EU en het heeft een gevoelige markt", aldus Gore. Hij wijst erop dat de bestemmeling van het vervallen vlees tweemaal dezelfde was: groothandel Euro IDA. "Toeval? Misschien. Gerechtelijk onderzoek zal het moeten uitwijzen."

