Waarom knort onze maag? 11 augustus 2018

Ook bij u gaat er wellicht geen dag voorbij zonder dat uw maag knort en gromt. Maar wat ligt fysiek aan de oorzaak van die soms wat gênante geluidjes? "De spieren", weet het Nederlandse magazine Know How. "Je maag en darmen hebben spieren die voedsel, gassen en vloeistoffen door je spijsverteringssysteem stuwen. Het rommelende geluid is het geluid van voedsel dat door de spieren wordt voortgestuwd. Als je maag bijna leeg is, krijgen je spieren een opdracht van je brein om de laatste restjes verder te duwen. Ook dat veroorzaakt een rommelend geluid." (StV)