Waarom kleurt de lucht blauw? 10 november 2018

Tenzij de bewolking er een stokje voor steekt, kleurt onze lucht steevast blauw. Bij het Nederlandse educatief tv-programma 'Willem Wever' zocht men naar het antwoord: "De zon geeft wit licht af. Wit licht bestaat uit alle kleuren, waaronder dus ook blauw. Om de aarde te bereiken, moet het zonlicht eerst door de atmosfeer van de aarde dringen. Voor de kleuren met een lange golflengte, zoals geel en rood, is dat geen enkel probleem. Die stralen direct door de gaslaag heen. Het blauwe licht heeft echter meer problemen om de aarde te bereiken. Door de gasmoleculen in de lucht wordt het alle kanten opgestuurd. Dat verschijnsel noemen we verstrooiing. Doordat het blauwe licht ons uiteindelijk van alle kanten bereikt, zien wij de hemel als blauw." (StV)

