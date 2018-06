Waarom kleurt de hemel soms rood? 30 juni 2018

"Rond zonsopgang en -ondergang staat de zon zeer laag aan de horizon. Dat betekent dat het zonlicht de atmosfeer van de aarde binnendringt onder een veel kleinere hoek dan bijvoorbeeld 's middags", luidt het antwoord bij het KMI. "Daardoor moet het licht een veel langere baan in de atmosfeer doorkruisen voor het onze ogen bereikt. Wanneer de zon 4 graden boven de horizon staat, moet bijvoorbeeld een twaalf keer langere atmosfeerlaag worden doortrokken dan wanneer de zon recht boven ons staat. Tegen dat het licht die grote afstand heeft afgelegd, is al het licht met de korte golflengten (blauw) reeds verstrooid en bereikt het onze ogen niet meer. Enkel het licht met de langere golflengten (rood) bereikt nog onze ogen, zodat we een rode schijn zien." (StV)

