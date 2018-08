Waarom is een giraffentong paars? 25 augustus 2018

00u00 0

Niet alleen kan de tong van ietwat giraf liefst 50 centimeter lang worden - handig om bladeren uit boomtoppen op te peuzelen -, afhankelijk van de giraf ziet die tong er blauwig en zelfs zwart of paars uit. En dit omdat in die giraffentong met melanine zowat het donkerste kleurpigment zit. Een onomstotelijke verklaring hebben experts nog niet, maar de meest plausibele uitleg is dat het donkere kleurpigment de tong extra bescherming tegen uv-stralen geeft. In tegenstelling tot andere dieren steekt een giraf zijn tong heel wat langdurig uit. In een zonovergoten savannes en steppes bovendien, dus zonder melanine zou de tong van het dier veel makkelijker verbrand raken. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over human interest

dieren