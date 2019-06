Exclusief voor abonnees Waarom heet step ook 'autoped'? 08 juni 2019

Steps zijn hipper dan ooit en alomtegenwoordig in onze steden, maar vroeger heette een step gewoon nog 'autoped'. "Autoped is afgeleid van het Franse 'autopède'", weet men bij Genootschap Onze Taal. "Autopède is dan weer gevormd naar het Griekse 'autos' ('zelf') en 'pedis', de tweede naamval van 'pes' ('voet'). De eerste autopède was gemotoriseerd. Dit vervoermiddel werd in 1917 in Frankrijk geïntroduceerd. Een soortgelijk tweewielig vervoermiddel was handig gebleken in Britse en Amerikaanse oorlogsfabrieken." (StV)