Waarom heeft sfinx van Gizeh geen neus? 31 maart 2018

Nee, dat was niet de schuld van Obelix. In de strip 'Asterix en Cleopatra' - een van de beste uit de reeks - beklimt Obelix de al even imposante neus van de sfinx, mét alle rampzalige gevolgen van dien. Maar in werkelijkheid blijft het gissen naar de verdwijning van het reukorgaan van makkelijk één meter breed. Volgens één verhaal zouden soldaten van Napoleons leger de neus kapotgeknald hebben, maar dat klopt niet met de tijdrekening.

