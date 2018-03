Waarom heeft Isaac Newton een dubbele geboorte- én sterfdatum? 24 maart 2018

Geloof het of niet, maar waar men in Engeland de geniale Engelse natuurkundige Isaac Newton, de ontdekker van de 'zwaartekracht', steevast geboren laat worden op 25 december 1642, is dat in de rest van de wereld 4 januari 1643. Idem met zijn sterfdag: volgens de Engelse geschiedbronnen blies hij op 20 maart 1727 zijn laatste adem uit, volgens andere kreeg hij elf bonusdagen en stierf hij pas op 31 maart 1727. Schijnbaar ingewikkeld, maar de verklaring is vrij eenvoudig. Toen Newton werd geboren, gebruikte zijn land nog steeds de Juliaanse kalender, die door de Romeinse keizer Julius Caesar in 45 voor Christus was ingevoerd. Terwijl in landen als Spanje en Italië op vraag van paus Gregorius XII de Gregoriaanse kalender al was ingevoerd - zoals wij die ook vandaag nog altijd gebruiken. Maar omdat de spanning tussen de Engelse protestanten en Europese katholieken destijds te snijden was, sijpelde de Gregoriaanse kalender pas geleidelijk na 1700 de Britse eilanden binnen. (StV)

