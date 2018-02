Waarom heeft een week zeven dagen? 17 februari 2018

Dat we ons eerst door vijf werkdagen moeten zwoegen om vervolgens amper twee dagen van ons weekend te genieten, danken we onrechtstreeks aan de Babyloniërs. Zij introduceerden als allereerste volk zo'n vierduizend jaar geleden de zevendagenweek, gebaseerd op de zeven hemellichamen die zij als goden aanbaden: Zon, Maan, Mars, Jupiter, Venus, Mercurius en Saturnus. Ook de Joden zagen zo'n week wel zitten: daarbij maakten ze van de zevende dag meteen de heilige en vrije dag omdat het ook de dag was dat God rustte nadat hij hemel en aarde had geschapen. Via het Romeinse Rijk sijpelde deze week ook geleidelijk Europa binnen in de eerste eeuwen na Christus. (StV)