Waarom heeft een octopus drie harten? 23 juni 2018

Jawel, naast acht tentakels heeft een octopus ook drie harten: één om het bloed doorheen het lijf te pompen en die andere twee om het bloed richting kieuwen te stuwen. Als verklaring van dit cardiologische trio wijzen wetenschappers naar het ongewone bloed van octopussen. Gewervelde dieren met voldoende ijzerhoudende hemoglobine in de rode bloedcellen kunnen makkelijk zuurstof naar alle organen vervoeren, maar dat is voor de octopus veel minder evident. In zijn bloed zit net als in dat van onder meer slakken en kreeften het koperrijke hemocyanine. Dat doet octopusbloed niet alleen blauw kleuren, maar transporteert ook minder makkelijk zuurstof. Met drie harten, die dan tegelijk zuurstof 'pompen', wordt dat ongemak echter gecompenseerd. (StV)

