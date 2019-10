Exclusief voor abonnees Waarom hebben varkens een krulstaart? HUH 26 oktober 2019

00u00 0

Dat is de schuld van de mens. Normaal hebben wilde varkens - denk maar aan everzwijnen - een rechte staart. Toen de mens destijds de varkens tam trachten te maken, werd er flink wat afgekruist en is de krul er bewust genetisch aan toegevoegd om het varken wat eleganter te doen ogen. Zo ontstond uiteindelijk én het eerst in China het ons welbekende roze vleesvarken, mét krulstaartje. Dat krulstaartje zal genetisch ook altijd dominant blijven. Stel dat een roze vleeszeug (krulstaart) gekruist wordt met een wild mannetjesvarken (rechte staart), dan zal het biggetje altijd het krulstaartje van de mama meekrijgen. (StV)

