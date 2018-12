Waarom groeit op buitenkant van arm méér haar dan op binnenkant? 22 december 2018

We kunnen enkel gissen: "Ons haar werd mogelijk dunner en korter omdat dit handig was om af te koelen", klinkt het bij Quest. "Anders dan andere zoogdieren hebben wij zweetklieren over ons hele lichaam. Zonder dikke vacht kan zweet zich goed over de huid verspreiden en ons zo lekker koel houden. Maar waarom op de buitenkant van de armen meer haar overbleef? Misschien om ons toch een beetje warm te houden aan de buitenkant, en omdat de binnenkant tegen het lijf zit en dus minder warm hoeft te worden gehouden." (StV)