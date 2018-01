Waarom Francken zo scherp twittert en De Wever wc-bezoek filmt 00u00 0

Als zelfs de premier al nieuws de wereld begint in te sturen via Facebook, weet je het zeker: de komende verkiezingen zullen meer dan ooit mee beslist worden op de sociale media. De N-VA heeft op dat vlak een grote voorsprong op de andere partijen. Ze was er tien jaar geleden als eerste bij en heeft in die tijd efficiënte strategieën uitgetekend. Een scherpe tweet van Theo Francken? Wie eerst 'framet', wint meestal. Een onnozel filmpje van Bart De Wever die naar het toilet gaat? Goed om in de toekomst meer potentiële kiezers te bereiken met écht serieuze boodschappen. (BHL)

