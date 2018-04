Waarom er twee Korea's zijn 28 april 2018

00u00 0

Het Japanse Keizerrijk bezet begin twintigste eeuw het Koreaanse schiereiland. Bij het eind van de Tweede Wereldoorlog (1945) veroveren de Amerikanen het zuiden, de Sovjet-Unie van Stalin trekt na de tweede atoombom het noorden binnen. Stalin en Truman gaan 'samen' besturen. Ze raken het eens over twee 'invloedszones'. Grens is de 38ste breedtegraad. Bedoeling is zogezegd verkiezingen uit te schrijven. Die zijn er nooit gekomen. In augustus 1948 vestigen de Amerikanen in hun invloedszone een VS-gezind bewind. Een maand later doet Stalin in het noorden hetzelfde. Leider van het regime wordt een totaal onbekende politieke commissaris, Kim Il-sung, grootvader van Kim Jong-un. Met Stalins goedkeuring valt hij in 1950 het zuiden binnen om Korea gewapenderhand te herenigen. De VS en hun bondgenoten zetten onder VN-vlag een tegenoffensief in. Bij de ondertekening van de wapenstilstand op 27 juli 1953 in Panmunjom staan beide legers opnieuw op de 38ste breedtegraad - nog altijd de grens tussen beide Korea's. Korea's die officieel nog steeds in staat van oorlog zijn, want de wapenstilstand werd nooit gevolgd door een vredesverdrag.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN