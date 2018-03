Waarom die kruik? 17 maart 2018

00u00 0

Dat jenever tot op vandaag vaak nog in kruiken wordt gegoten, is een historisch restant: "Vroeger was een kruik gewoon een veel goedkopere verpakking dan een glazen fles, maar verder had zo'n kruik geen enkele andere functie: ze zorgde niet voor een betere bewaring van de jenever of zo. Vandaag heeft zo'n kruik zelfs vooral nadelen - men kan ze bijvoorbeeld niet in de gewone glascontainer kwijt - maar bestaat ze eigenlijk enkel nog uit traditie."