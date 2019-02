Waarom Degenkolb Parijs-Roubaix voor junioren redde 22 februari 2019

00u00 0

Opmerkelijk initiatief van John Degenkolb: vorige week zette hij een crowdfunding op om de junioreneditie van Parijs-Roubaix te redden. De organisatie zat met een gat in hun budget van 10.000 euro en de koers dreigde te verdwijnen. Tot Degenkolb op de proppen kwam. Hij stortte zelf 2.500 euro en via zijn sociale netwerk werd in amper

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN