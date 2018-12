Waarom bevriezen eendenpoten niet in ijskoud water? 22 december 2018

"Door een complex bloedcirculatiesysteem", klinkt het in het boek 'Kunnen muggen dronken worden?'. "Bij temperaturen vlak boven nul sluit de eend of zwaan de bloedvaten naar de poten af om energie te besparen. Want de meeste warmte gaat via de veerloze, dus niet geïsoleerde poten verloren. Bij vorst, wanneer de pootjes onderkoeld dreigen te raken, gaan de bloedvaten naar de poten open én stroomt warm bloed uit het lichaam in tegengestelde richting dichtbij aders die het koude bloed uit de poten naar het lichaam afvoeren. Hierdoor warmt het koude bloed iets op en vindt er weinig warmteverlies plaats via de poten. De bloedvaten in eenden- en zwanenpoten werken dus als een soort warmtewisselaar. De poten zijn wel veel kouder dan de lichaamstemperatuur, maar bevriezen niet." (StV)

