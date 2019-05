Exclusief voor abonnees Waarom ben ik niet uitgenodigd? Comme il faut 01 juni 2019

Mijn nieuwe partner en ik wonen nu acht jaar samen. We zijn 65+ en het is voor ons allebei onze tweede relatie. Binnenkort is de zoon van mijn partner twintig jaar getrouwd, maar op het feest dat hij geeft om dat te vieren, ben ik niet uitgenodigd. Dat heeft me toch geschokt. Reden is dat ze het in kleine kring willen vieren, met alleen familie. Er werd nog bijgezegd dat de nieuwe partners langs de kant van de schoondochter ook niet geïnviteerd waren. Mijn partner vindt het vreemd en had liever gehad dat ik erbij was geweest, maar hij wil er geen conflict van maken. Hij laat het aan mij over om er iets over te zeggen, maar dat vind ik dan weer raar.

