Waarom Bayat op Neerpede was...

17 september 2019

Mogi Bayat was gisteren op het oefencomplex van RSCA. Anderlecht benadrukte bij monde van Michael Verschueren dat de club geen inkomende transfers met de besproken makelaar onderhandelt. Wel had Bayat een onderhoud met Verschueren over Adrien Trebel, die belangstelling uit het Midden-Oosten geniet. Of het tot een transfer komt, zal afhangen van de persoonlijke voorkeur van Trebel en zijn sportieve toekomst onder Vincent Kompany. (PJC)