Waarnemend hoofd Amerikaanse grenspolitie stapt al na 2 maanden op 27 juni 2019

Al na twee maanden heeft waarnemend hoofd van de US Border Guard, John Sanders, zijn ontslag aangekondigd. Op 5 juli houdt hij het voor bekeken, schreef hij in een brief. Waarom hij precies opstapt, wil hij niet kwijt. Sanders' vertrek - dat hij bekendmaakte een dag vóór de foto van de verdronken Valeria wereldnieuws werd - komt net nu er een schandaal bekend is geraakt over 250 migrantenkinderen die in Texas onder erbarmelijke omstandigheden werden vastgehouden. Het was niet de eerste keer dat de grenspolitie in opspraak kwam door de manier waarop illegale migranten en hun kinderen worden vastgezet. Kinderen worden van ouders gescheiden en vorige week doken beelden op waarop te zien is dat kinderen in kooien worden opgesloten. Het stoppen van illegale migratie is een topprioriteit van president Trump. De grenspolitie heeft daarin een sleutelrol, maar kan de toestroom aan de grens met Mexico niet aan.

