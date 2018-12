Waarde cryptomunten met 730 miljard dollar gedaald 08 december 2018

De cryptomunten staan opnieuw onder zware druk. De bitcoin zakte tot rond de 3.400 dollar (2.980 euro) en staat zo op zijn laagste peil sinds september vorig jaar. Bitcoin, qua marktwaarde nog altijd de grootste crypto, is nu 80% minder waard in vergelijking met de piek een jaar geleden. Ook andere digitale munten werden een stuk goedkoper. Volgens data van Coinmarketcap.com verloren de munten sinds begin dit jaar samen bijna 730 miljard dollar (640 miljard euro) aan waarde. De nieuwe tik komt op het moment dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC bekendmaakte pas eind februari te zullen beslissen over een goedkeuring voor een 'indextracker' voor digitale munten. Eerder zou de SEC nog voor de jaarwisseling een besluit nemen.

