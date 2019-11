Exclusief voor abonnees Waar zijn die hangertjes? SHOPPING 23 november 2019

Een staande kapstok neemt veel plaats in. Als je dus geen royale inkomhal hebt, ben je beter af met een wandmodel. Bij de Pelican van Woodendot zitten de hangers verstopt achter een hoekig houten plankje dat ideaal is om kleine spullen op te leggen, zoals sleutels of een bril. De kapstok is er in drie kleuren en in walnoot- en eikfineer.

