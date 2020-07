Exclusief voor abonnees Waar zijn al die toeristen? 08 juli 2020

Een selfie op de Spaanse trappen in Rome zonder één enkele andere toerist op de foto? Zalig slenteren door Stradun, de belangrijkste winkelstraat van Dubrovnik, zonder voortdurend tegen andere citytrippers op te botsen? Een zee van ruimte op het strand van Palma de Mallorca, waar je normaal gezien als een sardientje in een blik ligt? Het is allemaal mogelijk deze zomer, nu het zelfs bij dé symbolen van het overtoerisme zo goed als leeg is. "De meeste virologen raden buitenlandse reizen af, maar dat is absurd", klinkt het in de toeristische sector. "Het is op veel plaatsen veiliger dan in een Belgische supermarkt en doordat er zo weinig volk is, beleef je gegarandeerd een unieke vakantie." (DB)

