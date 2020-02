Exclusief voor abonnees Waar was Refaelov? 03 februari 2020

Opvallend: geen Lior Refaelov bij Antwerp. Nog frappanter: de Israëliër warmde zelfs niet op en bleef 90 minuten op de bank zitten. Nochtans was hij niet ziek of geblesseerd. "Ik heb geen woord gewisseld met de coach. Hij zal me sparen voor donderdag (halve finale beker, red.) zeker?", haalde hij de schouders op. Nochtans had Refaelov - de voorbije matchen altijd basispion - héél graag tegen 'zijn' Club in actie gekomen: van 2011 tot 2018 speelde de 33-jarige middenvelder voor blauw-zwart. (MVS)