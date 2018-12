Waar rook is, is een rookmachine 19 december 2018

Voorbijgangers op de Grote Markt in Veurne belden gisterochtend in paniek de brandweer en meldden dat de grote chalet rond de ijspiste in brand stond. Toen de brandweer aankwam op de kerstmarkt, waren er dikke rookpluimen te zien met een oranje gloed. Maar de werkelijkheid bleek heel wat onschuldiger: maandagavond vergat iemand de rookmachine op de disco-ijspiste af te zetten, waardoor de houten chalet zich de hele nacht vulde met rook. In combinatie met de kerstverlichting leek het inderdaad op een grote brand. Nadat de brandweer het pand ventileerde, kon de kerstmarkt gewoon weer opengaan. (JHM)

