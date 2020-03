Exclusief voor abonnees Waar laat ik mijn dure tas? Comme il faut 07 maart 2020

00u00 0

Ik heb voor mijn verjaardag een echte Chaneltas gekregen waar ik ontzettend zuinig op ben en die ik alleen voor speciale gelegenheden gebruik. Laatst was ik uit eten gevraagd in een duur restaurant, maar omdat er geen extra stoel vrij was en ik het niet veilig vond om die tas aan de rugleuning te hangen, legde ik ze op tafel. Zo'n Chanel is van heel kwetsbaar leder en zet je niet zomaar op de grond, vind ik. Later kreeg ik te horen dat dat 'not done' was. Maar wat moet ik er dan mee aanvangen?

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis