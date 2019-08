Exclusief voor abonnees Waar komt palindroom vandaan? LETTERLIJK 31 augustus 2019

'Lepel', 'madam', 'meetsysteem' tot zelfs 'parterretrap'. Het zijn maar enkele van de palindromen die in Nederlandse woordenschat rijk is. Ofwel: woorden die je zowel van voor naar achter als van achter naar voor kan lezen. Maar waar komt de term palindroom nu zelf precies vandaan? "Palindroom gaat terug op het Griekse 'palindromos', dat 'teruglopend of in tegengestelde richting lopend' betekent", klinkt het bij het Genootschap Onze Taal. "Niet alleen woorden kunnen palindromisch zijn, maar ook hele zinnen." Eén voorbeeld voor wie op een feestje het gezelschap eens wil verbluffen: 'Baas, neem een racecar, neem een Saab.' (StV)