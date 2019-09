Exclusief voor abonnees Waar komt het 'slaapzand' vandaan? 28 september 2019

Geen ochtend gaat voorbij zonder dat we even het prut uit onze ogen moeten vegen. En nee, dat heeft niets te maken met het 'zandmannetje', maar alles met het traanvocht. Die mix van water, een soort olie en een slijmlaagje moet ons oog voldoende vochtig houden. Dat lukt moeiteloos overdag. Want door dagelijks gemiddeld 12.000 keer met onze ogen te knipperen, wordt het traanvocht voldoende gespreid. Omdat we tijdens onze slaap 's nachts dan weer niet knipperen én de traanklieren dus geen water aanmaken, hopen de resterende olie en slijm zich op in de ooghoeken. Wat dus 's ochtends in een zandkorreltje resulteert. (StV)

