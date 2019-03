Exclusief voor abonnees Waar komt 'hattrick' vandaan? 30 maart 2019

Onlangs scoorde Lionel Messi met zijn drie doelpunten tegen Sevilla al de 51ste (!) hattrick uit zijn carrière, maar wat de Argentijnse vedette wellicht zelf niet weet is dat deze typische voetbalterm uit een andere sport kwam overgewaaid. "Het woord 'hattrick' komt niet uit het voetbal, maar uit het cricket", weet men bij het Genootschap Onze Taal. "Als een bowler drie wickets met drie opeenvolgende ballen nam, werd dat als zo'n bijzondere prestatie beschouwd dat hij als beloning een nieuwe hoed kreeg. Een hoed of 'hat' voor een truc of 'trick' dus. Rond 1940 is de term dan overgewaaid naar het Nederlands." (StV)

