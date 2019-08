Waar is de wolf? Sinds april ontbreekt elk spoor van Naya Lieven Desmet

29 augustus 2019

05u00 0 De Krant Sinds ze eind april hoogzwanger op beeld werd vastgelegd, ontbreekt van wolvin Naya elk spoor. Ook haar welpjes zijn nog steeds niet gefilmd door de camera's. Om te zien hoe het gesteld is met de wolvenpopulatie, wordt er de komende weken doelgericht gezocht naar de dieren.

Waarom laten de wolven zich niet meer zien?

"Op de laatste beelden was duidelijk te merken dat Naya hoogzwanger is", zegt bioloog en wolvenkenner Frederik Thoelen, oud-directeur van Vogelbescherming Vlaanderen. Dat ze bevallen is in het Limburgse wolvengebied lijkt aannemelijk, waardoor er voor het eerst sinds de komst van de wolven naar Vlaanderen welpen zouden zijn geboren. En dat verklaart meteen Naya's 'verdwijning'. "Als wolven bevallen, trekken ze zich met de welpen terug in een klein kerngebied, waar ze ook nog eens meerdere holen maken. Dat ze zich lange tijd niet laat zien, is dus niet ongewoon. Haar partner August is wel nog gefilmd, en dat is logisch. Hij moet immers op zoek naar voedsel voor zijn kroost."

Hoeveel welpen zijn er geboren?

"Daar hebben we geen enkel zicht op. Het enige wat we zeker zijn, is dat Naya zwanger was. April en mei zijn de ideale maanden om te bevallen. In normale omstandigheden worden tot zo'n tien welpen geboren. Dat lijkt veel, maar de sterfte bij welpen is ook groot. Daarom dat er dus ook veel worden geboren. Intussen zijn we bijna vier maanden verder, en zullen de welpen al wat mobieler zijn. Ze moeten immers de omgeving leren kennen, om dan later zelf op pad te gaan."

Hoe begin je aan zo'n zoektocht?

Het gebied waar de wolven leven, is bijna 100 vierkante kilometer groot. Toch is een wolvenzoektocht vrij eenvoudig, zegt Thoelen. "Wolven zijn extreem energie-efficiënt, wat betekent dat ze de menselijke paadjes volgen. Als je de zandwegen neemt, bots je op pootafdrukken, prooiresten en uitwerpselen. Die uitwerpselen deponeren ze vaak op kruispunten in het gebied, om hun territorium aan te duiden. Zo kom je ze op het spoor."

Zullen de welpen ook in het gebied blijven?

"Een normale roedel telt tien tot twaalf wolven. Vader en moeder, plus de welpen. Dat schuift telkens op, zodat de oudere welpen van de roedel er na zo'n anderhalf tot twee jaar op uittrekken. Zo zijn Naya, August en de in 2018 doodgereden wolf Roger allemaal afkomstig uit Duitsland. Zij zijn doorgelopen naar Limburg, terwijl andere wolven uit die roedel zich ophouden in Nederland, en een aantal teruggekeerd zijn naar Duitsland. Het zou kunnen dat een deel van de welpen zich vestigt in de Ardennen of de Hoge Venen. Ook het Nationaal Park Hoge Kempen is een optie. Wolven hebben, in tegenstelling tot wat gedacht wordt, helemaal geen uitgestrekte natuur nodig."

Moeten we bang zijn voor de wolf?

"Het zijn toppredatoren, en dus een belangrijke schakel in het ecosysteem. Daardoor spreken ze ook enorm tot de verbeelding. Maar er zijn ook veel foute aannames. Zo is niet de wolf de grootste schapendoder, maar de hond. Een eenvoudige omheining is al voldoende om de wolf weg te houden van een schapenstal." (LID)