Waar is de boom van Trump en Macron naartoe? 30 april 2018

00u00 0

Vijf dagen nadat Amerikaans president Donald Trump en zijn Franse collega Macron een boom in de tuin van het Witte Huis geplant hebben, is de jonge eik alweer verdwenen. De boom was nochtans een herinnering aan de bijna 2.000 Amerikaanse soldaten die in 1918 het leven lieten in het Franse Belleaubos. Er is nog geen officiële uitleg gegeven voor de verdwijning, maar een logische verklaring kan zijn dat dit type boom beter in de herfst wordt geplant. De boom heeft dan meer tijd om diepe wortels te groeien om opgewassen te zijn tegen de droogte van de volgende zomer. Benieuwd of hij in oktober weer opduikt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN