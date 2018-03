Waar is da feesje? 26 maart 2018

00u00 0

Stoffel Vandoorne wordt vandaag 26 jaar. Natuurlijk voorzag McLaren gisteren, na de race, een stukje taart en een glas Chandon-bubbels van de teamsponsor. Ook ploegmaat Alonso (links) was erbij. Opvallend: de chocoladetaart - met 'Happy birthday Stoffel' op - was een behoorlijke homp groter dan vorig jaar, toen Stoffel hier 25 werd en er ook taart kwam. Charlotte van de pr-dienst legde ons uit waarom, met schalks glimlachje: "De organisatoren hadden vorig jaar ook taart voorzien, en bleek dat die vier keer groter was dan de onze... Mochten we niet meer laten gebeuren, hé..." (JB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN