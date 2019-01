Waar is Christophe Peeters? Daar. En daar. En daar 14 januari 2019

00u00 0

In het schepencollege was voor hem geen plaats, maar op de nieuwjaarsreceptie van de stad Gent was Christophe Peeters (Open Vld) wél alomtegenwoordig. 350 Christophes werden er zelfs geteld, met dank aan de maskers van de liberaal die werden uitgedeeld. Die werden door velen op het achterhoofd gehangen - een eis van de politie, om herkenbaar te blijven - waarna ze zich met de rug naar burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld, foto boven) draaiden toen die aan z'n speech begon. Er weerklonk ook boegeroep. De 'maskerade' was een initiatief van muziekgroep Die Verdammte Spielerei. "Met deze ludieke en rebelse actie voeren we een pleidooi voor zes jaar eerlijke politiek", klonk het. Peeters zelf kon de actie wel smaken, en ook De Clercq zag er de humor van in. "Mensen moeten hun gedacht kunnen zeggen", stelde hij. (YDS)

