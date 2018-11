Waar hangt Carrasco uit? 15 november 2018

Graag uw aandacht voor het volgende opsporingsbericht: de Rode Duivels zijn op zoek naar Yannick Carrasco (25). De flankaanvaller zou volgens de laatste berichten nog in China vertoeven. Meer bepaald in Dalian, waar hij zijn club zondag nog met een doelpunt en een zege behoedde voor degradatie uit de Super League. Carrasco werd begin deze week verwacht in Tubeke, waar de nationale ploeg zich voorbereidt op de twee interlands tegen IJsland en Zwitserland, maar meldde zich er vooralsnog niet aan. De 34-voudige international ontbrak ook gisteravond op training. Carrasco zou een probleem hebben gehad met zijn paspoort en onderhield ondertussen zijn conditie bij Dalian Yifang. (KTH/NP)